Il 2 maggio 2026, in concomitanza con la vigilia della Quinta Domenica di Pasqua, la Chiesa celebra la memoria di Sant’Atanasio d’Alessandria. Nato nel IV secolo, fu vescovo e riconosciuto come dottore della Chiesa. La ricorrenza ricorda il suo ruolo di figura di spicco nel difendere l’ortodossia cristiana in un periodo di fermento dottrinale e controversie teologiche.

Sabato 2 maggio 2026, vigilia della Quinta Domenica di Pasqua, la Chiesa ricorda Sant’Atanasio d’Alessandria, vescovo e dottore della Chiesa, baluardo dell’ortodossia nel IV secolo. Nato ad Alessandria d’Egitto verso il 295, fu formato nella Chiesa locale e, da diacono, affiancò il vescovo Alessandro nel contrasto all’ arianesimo. Partecipò al Concilio di Nicea (325), dove fu affermata la piena divinità del Figlio, consustanziale al Padre. Nel 328 divenne vescovo di Alessandria e, per la difesa della fede nicena, conobbe cinque esili, alternando rientri pastorali a periodi di persecuzione. La sua guida del popolo, la rete di relazioni ecclesiali e un magistero teologico limpido lo hanno consegnato alla memoria della Chiesa come Padre della Chiesa.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sant’Atanasio d’Alessandria, vescovo e dottore: memoria del 2 maggio

WHATEVER YOU ASK IN JESUS NAME, IT IS DONE (Sat of Week 4 of Eastertide, Memorial of St. Athanasius)

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