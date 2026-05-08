La collaborazione tra FITP e Moovit per semplificare l' uso dei mezzi pubblici a Roma

La Federazione Italiana Tennis e Padel ha annunciato il rinnovo della collaborazione con l'app di mobilità Moovit, con l'obiettivo di facilitare gli spostamenti di tifosi, turisti e appassionati durante gli Internazionali BNL d’Italia. La partnership mira a migliorare l’esperienza di viaggio attraverso l’uso di strumenti digitali, garantendo informazioni aggiornate sui mezzi pubblici e sui percorsi più rapidi per raggiungere il torneo.

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