Il parroco di una comunità religiosa ha deciso di intervenire per eliminare alcune irregolarità che riguardano gli immobili della parrocchia. Sono previste demolizioni di strutture specifiche considerate essenziali per la messa in sicurezza dell’edificio e per poter riprendere i lavori di restauro. La questione riguarda principalmente lavori non autorizzati o realizzati in modo non conforme alle normative edilizie, che compromettono la stabilità del tetto e l’apertura dei cantieri di recupero.

?? Punti chiave Quali strutture specifiche devono essere demolite per sbloccare i cantieri? Perché la sicurezza del tetto dipende proprio da quegli abusi? Come reagirà la comunità di Sant’Elia alla perdita dei suoi spazi? Cosa farà il parroco per gestire i servizi sociali dopo le ruspe??? In Breve Demolizioni previste entro le prossime due settimane per sbloccare i cantieri autorizzati. Abbattimento ex locale associazione e vecchia lavanderia nel quartiere di Sant’Elia. Interventi urgenti su tett . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sant’Elia, il parroco abbatte gli abusi per salvare la chiesa

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