E' morto don Pino Pitarresi lo storico parroco di Sant' Espedito che ha avvicinato generazioni di giovani alla chiesa

È deceduto don Pino Pitarresi, parroco di Sant'Espedito a Palermo, noto per aver accompagnato molte generazioni di giovani nel percorso di fede. Durante i suoi oltre trent’anni di servizio, ha dedicato la vita alla comunità, diventando un punto di riferimento per i fedeli della zona. La chiesa della città si stringe al dolore per la perdita del sacerdote.

Il sacerdote si è spento a 94 anni, dopo una lunga vita dedicata al ministero pastorale. Docente di religione al liceo Garibaldi, rinunciò al titolo di "monsignore" alla Cappella Palatina. Aveva da poco festeggiato il traguardo dei 70 anni di ordinazione presbiterale La chiesa di Palermo piange la scomparsa di don Pino Pitarresi, sacerdote molto stimato e punto di riferimento per generazioni di fedeli, per trent'anni parroco della chiesa di Sant'Espedito. Si è spento all'età di 94 anni dopo una lunga vita dedicata al ministero pastorale. Pietra miliare del cammino di formazione per tantissimi bambini che negli anni '90 si avvicinavano alla sua parrocchia di via Nicolò Garzilli per il sacramento della comunione, è stato una guida spirituale per quasi un secolo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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