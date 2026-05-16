Sant’Angelo di Brolo chiusa per lavori la strada provinciale San Filippo–Ponte Annunziata | traffico deviato sulla SP 140

Da messinatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da giovedì 18 maggio e fino a venerdì 5 giugno, la strada provinciale San Filippo–Ponte Annunziata nel territorio di Sant’Angelo di Brolo sarà chiusa al traffico dalle 7:00 alle 17:00. La chiusura riguarda la tratta tra San Filippo e Ponte Annunziata per lavori di manutenzione. Durante questo periodo, il traffico sarà deviato sulla strada provinciale 140. La chiusura si ripeterà in orari diurni fino al termine dei lavori programmati.

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Dal 18 maggio al 5 giugno la S.P.A. 263 “San Filippo–Ponte Annunziata”, nel territorio di Sant’Angelo di Brolo, sarà temporaneamente chiusa al traffico nella fascia oraria compresa tra le 7:00 e le 17:00. Il provvedimento è stato disposto dalla Città Metropolitana di Messina per consentire. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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