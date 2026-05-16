Sant’Angelo di Brolo chiusa per lavori la strada provinciale San Filippo–Ponte Annunziata | traffico deviato sulla SP 140

Da giovedì 18 maggio e fino a venerdì 5 giugno, la strada provinciale San Filippo–Ponte Annunziata nel territorio di Sant’Angelo di Brolo sarà chiusa al traffico dalle 7:00 alle 17:00. La chiusura riguarda la tratta tra San Filippo e Ponte Annunziata per lavori di manutenzione. Durante questo periodo, il traffico sarà deviato sulla strada provinciale 140. La chiusura si ripeterà in orari diurni fino al termine dei lavori programmati.

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