Sant’Angelo di Brolo chiusa per lavori la strada provinciale San Filippo–Ponte Annunziata | traffico deviato sulla SP 140
Da giovedì 18 maggio e fino a venerdì 5 giugno, la strada provinciale San Filippo–Ponte Annunziata nel territorio di Sant’Angelo di Brolo sarà chiusa al traffico dalle 7:00 alle 17:00. La chiusura riguarda la tratta tra San Filippo e Ponte Annunziata per lavori di manutenzione. Durante questo periodo, il traffico sarà deviato sulla strada provinciale 140. La chiusura si ripeterà in orari diurni fino al termine dei lavori programmati.
Dal 18 maggio al 5 giugno la S.P.A. 263 “San Filippo–Ponte Annunziata”, nel territorio di Sant’Angelo di Brolo, sarà temporaneamente chiusa al traffico nella fascia oraria compresa tra le 7:00 e le 17:00. Il provvedimento è stato disposto dalla Città Metropolitana di Messina per consentire. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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Sant’Angelo di Brolo, chiusa per lavori la strada provinciale San Filippo–Ponte Annunziata: traffico deviato sulla S.P. 140 ift.tt/eaVKBZz ift.tt/GNF9fyl x.com
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