Al via i lavori sulla strada statale 240 | strade chiuse e traffico deviato

Sono iniziate le operazioni di manutenzione sulla strada statale 240, con lavori programmati per due notti tra il 13 e il 14 maggio 2026. Durante le operazioni, alcune strade saranno chiuse e il traffico sarà deviato, soprattutto nella zona di Tierno, lungo la variante di Mori. Le attività riguardano la pulizia della sede stradale e delle gallerie presenti sulla tratta interessata.

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Dureranno due notti i lavori di manutenzione straordinaria e di pulizia della sede stradale e delle gallerie di Tierno, lungo la variante di Mori sulla Strada Statale 240, in programma per il 13 e 14 maggio 2026.Per permettere il corretto svolgimento di tutte le operazioni necessarie, nelle fasce.🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ragusa–Catania, lavori notturni sulla strada statale 514: traffico deviato per demolizione di un cavalcaviaNell’ambito dei lavori di ammodernamento dell’itinerario “Ragusa–Catania”, è stato programmato - per la notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo - un... Leggi anche: Strada Morello chiude per lavori, traffico deviato a Villanova Temi più discussi: Al via i lavori di manutenzione stradale nell'area del terminal bus di viale Manfredi; Al via da oggi i lavori per il prolungamento del tram nella zona di piazza Bausan: chiusure e deviazioni; Al via il cantiere per realizzare Pedemontana: strade chiuse e come cambia la viabilità; Lavori e strade chiuse a Torino: cosa cambia in via Tripoli, corso Moncalieri e piazza Baldissera. A #Firenze in Via dei Bardi iniziati oggi i lavori per un nuovo allaccio alla rete di distribuzione alla rete del gas per conto di Toscana Energia. La strada sarà chiusa da Costa Scarpuccia a piazza dei Mozzi; previsto anche un senso unico sulla direttrice via dei x.com Thread settimanale di lamentele e confessioni reddit Bra, al via il piano di manutenzione strade. Primi interventi su strada San Michele e viale CostituzioneCantieri da lunedì 11. In maggio anche il secondo lotto di sistemazione del collegamento tra il centro cittadino e i giardini del Belvedere. A giugno lavori sul cavalcaferrovia di viale Costituzione e ... targatocn.it Monza, il Parco si rifà la strada: al via i lavori di manutenzioneDall’ingresso di via Lecco a viale Montagnetta, un piano di manutenzione per migliorare accessibilità e fruizione del polmone verde. Già completato il rifacimento della ciclopedonale da via Ambrogio V ... mbnews.it