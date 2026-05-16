Santa Maria Capua Vetere controlli dei carabinieri | arrestata una persona e 4 denunciati

Da teleclubitalia.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la notte, i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno eseguito controlli sul territorio che hanno portato all’arresto di una persona e alla denuncia di altre quattro. L’intervento, finalizzato a mantenere l’ordine pubblico, ha coinvolto diverse operazioni di verifica e controllo nelle aree cittadine. I dettagli dell’attività sono stati comunicati dalle forze dell’ordine, senza ulteriori specifiche sui motivi degli interventi o sui soggetti coinvolti.

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Una persona arrestata e quattro denunciate. È il bilancio del servizio di controllo del territorio svolto durante la notte dai militari della Compagnia Santa Maria Capua Vetere. Nel dettaglio, un 51enne, residente nel Casertano, è stato deferito per porto di oggetti atti ad offendere. L’uomo, fermato alla guida della propria autovettura nel centro cittadino, è stato trovato in possesso di un coltello a scatto con lama di circa 11 centimetri e di un martello da carpenteria, entrambi immediatamente disponibili all’uso. Nel medesimo contesto operativo, una donna di 44 anni è stata denunciata per evasione dalla detenzione domiciliare, essendo stata individuata al di fuori della propria abitazione nonostante le restrizioni imposte. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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