tutela dei minori convegno a santa maria capua vetere tra diritto e psicologia

Il 26 e 27 marzo si svolge a Santa Maria Capua Vetere un convegno dedicato alla tutela dei minori. L'evento affronta questioni legate al diritto e alla psicologia, coinvolgendo relatori specializzati e prevedendo crediti formativi per i partecipanti. L’iniziativa si tiene presso una sede della città e coinvolge professionisti di diversi settori.

Il 26 e 27 marzo a Santa Maria Capua Vetere il convegno sulla tutela dei minori tra diritto e psicologia: temi, relatori e crediti formativi. Si terrà il 26 e 27 marzo 2026 a Santa Maria Capua Vetere il convegno “La Tutela del minore tra Diritto e Psicologia”, promosso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati locale. L’iniziativa si inserisce nel dibattito sul diritto di famiglia, affrontando il tema della tutela dei minori con un approccio interdisciplinare. Nel corso delle due giornate saranno approfonditi diversi aspetti legati alla protezione dei diritti dei minori e alle dinamiche familiari. Tra gli argomenti in programma: L’obiettivo è analizzare le criticità applicative e le prospettive evolutive della materia, valorizzando il contributo congiunto di competenze giuridiche e psicologiche. 🔗 Leggi su 2anews.it

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