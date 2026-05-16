Sanremo e Olanda | 60 studenti uniti in un viaggio di scambio culturale

Sessanta studenti italiani e olandesi hanno partecipato a un progetto di scambio culturale che ha previsto un soggiorno in entrambe le nazioni. Durante il periodo in Olanda, gli studenti hanno vissuto nelle case delle famiglie locali, condividendo esperienze di vita quotidiana. Sono state organizzate attività pratiche, come visite guidate e laboratori, che hanno incentivato l’uso dell’inglese come lingua comune. L’iniziativa ha coinvolto anche momenti di confronto tra i giovani, creando un ponte tra le due culture attraverso il dialogo e l’interazione.

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? Domande chiave Come hanno gestito la convivenza quotidiana nelle case delle famiglie olandesi?. Quali attività pratiche hanno aiutato i ragazzi a usare l'inglese?. Perché i docenti considerano questo scambio fondamentale per la crescita sociale?. Come si trasformeranno questi nuovi legami in progetti futuri tra territori?.? In Breve 60 studenti tra Ponente e Levante hanno soggiornato presso l'Ichthus Lyceum di Driehuis.. Attività didattiche e laboratori si sono svolti dal 7 al 12 maggio 2026.. Gli studenti hanno condiviso la vita quotidiana con famiglie ospitanti nei Paesi Bassi.. Il progetto mira a formare cittadini europei attraverso l'uso pratico della lingua inglese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo e Olanda: 60 studenti uniti in un viaggio di scambio culturale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cina, studenti italiani a Chongqing con un programma di scambio culturaleCHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – In un'aula inondata di luce di una scuola secondaria di Chongqing, una municipalità nella Cina sud-occidentale,... Scambio culturale per gli studenti del liceo Colonna. Soggiorno a BerlinoDal 21 al 28 aprile 2026 undici alunni della classe 3D del liceo Vittoria Colonna, accompagnati dalla professoressa Tiezzi e dal professor Fucci,...