Cina studenti italiani a Chongqing con un programma di scambio culturale

Una scuola secondaria di Chongqing ha accolto studenti italiani coinvolti in un programma di scambio culturale. Durante la visita, gli studenti hanno partecipato a lezioni e attività didattiche, osservando le differenze e similitudini tra i sistemi scolastici dei due paesi. L'iniziativa si svolge nell'ambito di un progetto volto a favorire la comprensione interculturale e lo scambio di conoscenze tra giovani di nazionalità diverse.

CHONGQING (CINA) (XINHUAITALPRESS) – In un'aula inondata di luce di una scuola secondaria di Chongqing, una municipalità nella Cina sud-occidentale, dei nastri colorati volteggiavano in aria mentre un gruppo di ragazzi italiani seguiva i compagni cinesi imparando la tradizionale danza del ‘drago di nastrì. Quando per un attimo le strisce di seta si sono aggrovigliate, in classe è scoppiata una risata collettiva, prima che i nastri tornassero a sollevarsi in archi morbidi e sinuosi. Per molti, è stato il primo incontro vivido e diretto con la cultura cinese. “Non si tratta solo di imparare, ma di vivere la cultura”, ha affermato Jasreet Kaur, studentessa italiana all'ultimo anno delle superiori. 🔗 Leggi su Iltempo.it Articoli correlati "I will be back" continua il progetto di scambio culturale con studenti americani ospiti a Castiglion FiboccchiSi è concluso oggi a Castiglion Fibocchi il progetto giunto alla III edizione di scambio culturale con studenti della Elon University del North... "I will be back" continua il progetto di scambio culturale con Studenti Americani ospiti nel BorgoArezzo, 8 marzo 2026 – "I will be back" continua il progetto di scambio culturale con Studenti Americani ospiti nel Borgo. Approfondimenti e contenuti su Cina studenti italiani a Chongqing con... Temi più discussi: Studenti italiani alla scoperta della città cyberpunk cinese; Cina e Italia formano talenti sull’uso di droni nell’economia a bassa quota; Trionfo in Cina del Polo tecnologico di Vibo: il progetto degli studenti primo nella sfida sull’Intelligenza artificiale · ilvibonese.it; L’Aquila guarda alla Cina: concerti e scambi culturali con il progetto ItARTs. Cina: studenti italiani esplorano Chongqing grazie a programma di scambio culturaleQuesta scena ha segnato l’avvio dell’edizione 2026 di un programma di scambio culturale che ha portato oltre 20 studenti dell’Istituto di istruzione superiore ‘Cesare Balbo’, in Italia, a Chongqing, ... italpress.com Studenti italiani alla scoperta della città cyberpunk cineseOltre 20 studenti e insegnanti italiani hanno recentemente intrapreso un viaggio culturale a Chongqing, nella Cina sud-occidentale. Qui hanno soggiornato p ... italpress.com Pirolo di se (strumento a corda molto diffuso nell’antica Cina) in bronzo con intarsi in oro e argento e incastonature di pietre semipreziose rinvenuto nella Tomba n. 2 del sito archeologico di Dongdongshan (Dinastia dei Han occidentali, 202 a.C. - - facebook.com facebook Cina-Pakistan: i ministri Wang e Dar elaborano una iniziativa in cinque punti per la stabilità nel Golfo x.com