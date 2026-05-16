Occhi color mare è il nuovo singolo di SanLorenzo
Il 15 maggio 2026 è stato pubblicato “Occhi color mare”, il primo singolo inedito del cantante SanLorenzo. La canzone è disponibile su tutte le piattaforme digitali. SanLorenzo ha annunciato l’uscita attraverso i propri canali social e ha condiviso alcune immagini legate al concept del brano. La pubblicazione segna il debutto ufficiale dell’artista nel mondo della musica inedita, dopo aver già partecipato ad altri progetti e collaborazioni. La canzone si può ascoltare online e sui principali servizi di streaming.
Il 15 maggio 2026 è uscito “Occhi color Mare”, il primo singolo inedito del cantante SanLorenzo, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano, prodotto da Hoop Music e distribuito da Virgin Music Group, porta la firma dello stesso artista e nasce dall’esigenza di raccontare la nostalgia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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