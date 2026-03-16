Durante l’after party degli Oscar, Kim Kardashian ha attirato l'attenzione con i suoi occhi azzurro chiaro, un dettaglio di bellezza che ha sorpreso i presenti. La star si è presentata all’evento con un look curato e un trucco che ha evidenziato il colore degli occhi, catturando i flash dei fotografi. La sua presenza ha fatto parlare di sé tra gli ospiti e i media.

K im Kardashian ha fatto un’apparizione in grande stile a gli Oscar Party, uno degli appuntamenti mondani più esclusivi di Hollywood. Per l’occasione, l’imprenditrice e influencer 45enne ha scelto un abito aderente color oro firmato Gucci, ma soprattutto, un nuovo colore di sguardo. Un dettaglio – quello delle lenti a contatto colorate – in grado di trasformare radicalmente l’intero beauty look. Javier Bardem, l’unico messaggio politico agli Oscar 2026: «No alla guerra, Palestina libera» X Kim Kardashian “cambia” colore di occhi. Kim Kardashian ha attirato gli sguardi incuriositi, dimostrando una volta in più di essere maestra nell’arte del beauty, quando si tratta di farsi notare agli eventi che contano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ospite dell'after party degli Oscar, Kim Kardashian sorprende con occhi color azzurro chiaro. Un dettaglio beauty inaspettato che cattura i flash

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