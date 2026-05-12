Sanità pubblica e appalti la Cgil torna in piazza | assemblea raccolta firme a appello ai candidati sindaci

La Cgil ha deciso di tornare a mobilitarsi nelle strade, organizzando un’assemblea pubblica e una raccolta firme. La protesta si concentra su due argomenti considerati fondamentali dal sindacato: la sanità pubblica e gli appalti. La manifestazione coinvolge cittadini e rappresentanti sindacali e si rivolge anche ai candidati alle prossime amministrative, invitandoli a confrontarsi con le istanze sul territorio.

La Cgil torna in piazza con una nuova mobilitazione dedicata a sanità pubblica e appalti, due temi che il sindacato definisce “centrali” per diritti, servizi e condizioni di lavoro nel territorio messinese.Prenderà il via il 15 e 16 maggio la campagna a sostegno delle proposte di legge.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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