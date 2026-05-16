Sanità Molise | Primiani punta i riflettori su rischi e criticità

Il responsabile della sanità nella regione Molise ha evidenziato alcune criticità legate alla chiusura del laboratorio di Termoli, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza cardiologica dei pazienti. Si sono poi analizzati i possibili rischi per chi si rivolge agli ospedali di Agnone e Isernia, considerando le conseguenze di questa decisione sulla qualità delle cure e sui tempi di diagnosi. La discussione si concentra sui potenziali effetti di queste variazioni sui servizi sanitari locali.

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