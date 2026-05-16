Sanità Molise | Primiani punta i riflettori su rischi e criticità
Il responsabile della sanità nella regione Molise ha evidenziato alcune criticità legate alla chiusura del laboratorio di Termoli, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza cardiologica dei pazienti. Si sono poi analizzati i possibili rischi per chi si rivolge agli ospedali di Agnone e Isernia, considerando le conseguenze di questa decisione sulla qualità delle cure e sui tempi di diagnosi. La discussione si concentra sui potenziali effetti di queste variazioni sui servizi sanitari locali.
? Punti chiave Come influirà la chiusura del laboratorio di Termoli sulla sicurezza cardiologica?. Quali rischi corrono i pazienti degli ospedali di Agnone e Isernia?. Perché il budget per i privati accreditati rischia di alimentare il debito?. Come verranno garantiti i servizi essenziali nelle aree montane del Molise?.? In Breve Proposta limite 75% budget per prestazioni erogate ai pazienti non residenti.. Richiesta compensazioni ministeriali per extrabudget IRCCS in regioni sotto 300.000 abitanti.. Potenziamento Stroke Unit di secondo livello presso l'ospedale Cardarelli di Campobasso.. Difesa servizi emergenza-urgenza per l'ospedale Caracciolo di Agnone e punto nascita Isernia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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