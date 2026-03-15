Ispezione alle carceri di Avellino | i Garanti in visita a Bellizzi Irpino riflettori su criticità e buone prassi

Da avellinotoday.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, i Garanti regionali e provinciali delle persone sottoposte a misure restrittive visiteranno la Casa circondariale di Avellino-Bellizzi Irpino. L’ispezione si concentrerà sull’analisi delle condizioni di detenzione e sulle pratiche adottate all’interno della struttura. La visita mira a verificare lo stato delle carceri e a raccogliere informazioni sui servizi e sulle criticità presenti.

Durante il sopralluogo, i due garanti incontreranno l'intera comunità penitenziaria, detenuti e personale detentivo inclusi. Al termine della visita, alle ore 12:30, si terrà una conferenza stampa davanti all'istituto nel corso della quale Ciambriello e Mele riferiranno ai giornalisti sulle principali criticità riscontrate e sulle buone prassi individuate all'interno delle carceri irpine. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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