Ispezione alle carceri di Avellino | i Garanti in visita a Bellizzi Irpino riflettori su criticità e buone prassi

Domani, i Garanti regionali e provinciali delle persone sottoposte a misure restrittive visiteranno la Casa circondariale di Avellino-Bellizzi Irpino. L’ispezione si concentrerà sull’analisi delle condizioni di detenzione e sulle pratiche adottate all’interno della struttura. La visita mira a verificare lo stato delle carceri e a raccogliere informazioni sui servizi e sulle criticità presenti.

Durante il sopralluogo, i due garanti incontreranno l'intera comunità penitenziaria, detenuti e personale detentivo inclusi. Al termine della visita, alle ore 12:30, si terrà una conferenza stampa davanti all'istituto nel corso della quale Ciambriello e Mele riferiranno ai giornalisti sulle principali criticità riscontrate e sulle buone prassi individuate all'interno delle carceri irpine. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati "Non nuove carceri ma carceri nuove", il documento dei garanti: "Sovraffollamento, la costruzione di nuovi istituti non è la soluzione""I dati oggi disponibili restituiscono un quadro allarmante sulle carceri: il progressivo aumento della popolazione detenuta, il ritorno a... Bellizzi Irpino in lutto per la scomparsa di Armando IannacconeBellizzi Irpino, piccolo quartiere ai confini di Avellino, si è fermato per la morte di Armando Iannaccone, una delle personalità più significative... Contenuti utili per approfondire Bellizzi Irpino Avellino, visita dei garanti Ciambriello e Mele al carcere di Bellizzi: conferenza stampa alle 12:30Domani il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele Ciambriello, insieme al Garante provinciale Carlo Mele, sarà in visita presso la Casa circond ... irpiniaoggi.it Carcere Bellizzi, tentano di far entrare droga con i droni: intercettati dalla PenitenziariaAVELLINO- Droni carichi di droga destinata ai detenuti del carcere di Bellizzi Irpino intercettati dalla Polizia Penitenziaria. Nella serata di ieri si sarebbe verificato un nuovo tentativo di introdu ... irpinianews.it