Sanità privata e Rsa sindacati ferraresi alla mobilitazione di Roma | Riflettori su Salus e Quisisana

Il settore della sanità privata e delle residenze sanitarie assistenziali (Rsa) si prepara a una mobilitazione nazionale, con le rappresentanze sindacali di Ferrara che annunciano uno sciopero per venerdì 17 a Roma. La protesta è stata proclamata da tre grandi sigle sindacali, Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, e coinvolge lavoratori e lavoratrici di questo comparto. La manifestazione punta a mettere sotto i riflettori le condizioni di lavoro e i servizi offerti nelle strutture coinvolte.

Il mondo sindacale ferrarese si mobilità per la sanità privata. Venerdì 17, infatti, le lavoratrici e i lavoratori della sanità privata e delle Rsa scenderanno in piazza a Roma per lo sciopero nazionale proclamato da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl. Una delegazione di Ferrara sarà presente in Piazza.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Notizie correlate

Mancato rinnovo dei contratti della sanità privata, mobilitazione dei sindacatiLe organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL Sanità Privata ARIS-AIOP e le RSA Fp Cgil, Cisl Fp Irpinia-Sannio e Uil Fpl annunciano una...

Sanità privata, Rsa e riabilitazione: due giornate di protesta in CampaniaLe lavoratrici e i lavoratori della sanità privata, delle RSA e della riabilitazione in Campania attueranno due giornate di mobilitazione il 4 e il...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Sanità Privata. I sindacati: Il 17 aprile sarà sciopero; Sanità privata e RSA, il 17 aprile sciopero nazionale. Fp Cgil-Cisl Fp-Uil Fpl Lombardia: Il profitto non deve calpestare la dignità professionale!; Si ferma la sanità privata; Sanità privata e Rsa, sciopero nazionale il 17 aprile a Roma.

Sciopero nazionale della sanità privata e delle Rsa venerdì 17 aprile con manifestazione a RomaMohcine El Arrag – Fp Cgil Modena Sciopero nazionale venerdì 17 aprile proclamato dai sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl venerdì 17 aprile dei lavoratori e delle lavoratrici della sanità privata e de ... sassuolo2000.it

Sciopero nazionale della sanità privata, la FP Cgil di Salerno: I lavoratori non possono più aspettareLa mobilitazione coinvolge circa 300.000 professionisti a livello nazionale, infermieri, operatori socio-sanitari, tecnici, medici, amministrativi, e si accompagna a una grande manifestazione in Piazz ... salernotoday.it

Domani sciopero Sanità privata, Fp Cgil Salerno: “Rinnovo contratto non può più aspettare” - facebook.com facebook

Sanità privata in sciopero il 17 aprile Rischio stop a visite ed esami x.com