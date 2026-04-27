In Basilicata, al 31 marzo 2026, le prestazioni sanitarie hanno registrato un aumento del 7 per cento rispetto al periodo precedente. Tra le aree coinvolte, si osserva una crescita nelle visite mediche, mentre le risonanze magnetiche rappresentano la prossima sfida per il sistema sanitario regionale. I dati indicano un trend positivo nel settore, con un incremento complessivo delle attività sanitarie svolte fino a questa data.

? Cosa sapere In Basilicata le prestazioni sanitarie registrano un incremento del 7% al 31 marzo 2026.. Il piano regionale punta ora a ridurre i tempi per risonanze magnetiche e TC.. Le prestazioni sanitarie in Basilicata registrano un incremento del 7% rispetto ai mesi precedenti, secondo i dati condivisi dall’assessore regionale alla Salute, Latronico, dopo il monitoraggio delle liste d’attesa effettuato al 31 marzo 2026. Il bilancio trimestrale sulle visite ambulatoriali mostra che il tempo medio ponderato per l’erogazione delle prestazioni si attesta su 88,9 giorni. Nonostante questo valore, la gestione rimane ampiamente al di sotto della soglia critica fissata a 120 giorni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità in Basilicata: visite su +7%, sfida ora per le risonanze

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