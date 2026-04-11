Sanità nel Messinese | partono le nuove Case di Comunità PNRR

Questa mattina sono state ufficialmente aperte le nuove Case di Comunità di tipo spoke a Mistretta e Santo Stefano di Camastra, nel Messinese. Si tratta di strutture dedicate a fornire servizi sanitari di prossimità alla popolazione locale. L’attivazione di queste strutture rappresenta un intervento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per migliorare l’assistenza sanitaria nell’area.

Le nuove Case di Comunità di tipo spoke a Mistretta e Santo Stefano di Camastra sono entrate ufficialmente in funzione questa mattina, segnando un passo decisivo per la sanità dell’area messinese. Le strutture, finanziate attraverso i fondi del PNRR, nascono con l’obiettivo di creare una rete di assistenza territoriale che garantisca vicinanza, integrazione tra le diverse specializzazioni mediche e una gestione completa del paziente, includendo anche il supporto psicologico. L’inaugurazione ha la partecipazione della Direzione Strategica dell’ASP di Messina, insieme ai sindaci dei comuni coinvolti, ovvero Sebastiano Sanzarello per Mistretta e Francesco Re per Santo Stefano di Camastra. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità nel Messinese: partono le nuove Case di Comunità PNRR Sanità territoriale sui Nebrodi: attivate tre nuove Case della Comunità finanziate dal PnrrStrutture operative a San Salvatore di Fitalia, Castell’Umberto e San Piero Patti rafforzano l’assistenza di prossimità con servizi integrati,... Sanità territoriale, due nuove Case della comunità nel CalatinoA inaugurare le due strutture sarà l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, alla presenza del direttore generale dell’Azienda sanitaria... Si parla di: Progetto Montagna al via, da Pavullo la prima paziente collegata da casa con lo specialista endocrinologo. Sanità, Minenna: Case e ospedali di comunità avanti, scadenze rispettateAttualmente, spiega, sono attivi cantieri su oltre 70 immobili, con l’obiettivo di completare le attività entro l’estate ... ilcrotonese.it Case di comunità, Crotone e Calabria restano indietroNumeri critici, cantieri incompleti e servizi ancora lontani: la sanità territoriale non decolla sul territorio ... ilcrotonese.it