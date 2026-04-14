Basilicata crisi in Giunta | ultimatum agli agricoltori per l’assessore

Il Coordinamento Agricoltori Basilicata ha inviato un messaggio chiaro al Presidente della regione, chiedendo che l’assessore alle politiche agricole venga rimosso dalle sue funzioni. La richiesta arriva dopo tensioni e confronti tra le parti, senza che siano stati forniti dettagli su eventuali motivazioni o altri sviluppi recenti. La situazione ha scatenato una crisi interna nella Giunta regionale, con ripercussioni sulle dinamiche politiche locali.

Il Coordinamento Agricoltori Basilicata ha lanciato un ultimatum senza precedenti al Presidente Bardi, chiedendo l’allontanamento immediato dell’Assessore Cicala dalle sue funzioni. La richiesta nasce in seguito alle pesanti critiche mosse dal delegato all’agricoltura contro la stessa Giunta regionale, accusata di aver trascurato il settore primario. Un attacco interno che scuote la politica regionale. Le tensioni all’interno dell’amministrazione lucana sono esplose lo scorso sabato pomeriggio, quando Cicala ha espresso pubblicamente il proprio dissenso verso il governo regionale. L’assessore ha denunciato una gestione caratterizzata dalla mancanza di dialogo e da una totale indifferenza nei confronti delle necessità del comparto agricolo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata, crisi in Giunta: ultimatum agli agricoltori per l’assessore Terremoto in Basilicata: l’assessore agricoltura spacca la GiuntaLa politica lucana affronta un momento di rottura senza precedenti dopo la seduta della Giunta regionale in cui l’assessore alle Politiche Agricole,... Esordio fra i banchi della Giunta per l'assessore Paolicelli: "Lavorerò ogni giorno per dare risposte ai nostri agricoltori"L'esponente politico barese ha vissuto, insieme ai suoi colleghi assessori, la giornata d'insediamento del nuovo governo regionale pugliese guidato... Rassegna Stampa dei quotidiani di Puglia e Basilicata di Martedì 14 Aprile 2026, a cura di Michele Mitarotondo x.com TRM h24 News | Martedì 14 Aprile 2026, edizione delle 07.00, #Notizie aggiornate da #Puglia e #Basilicata nel TG condotto in studio da Michele Mitarotondo - facebook.com facebook