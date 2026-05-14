Sanità e appalti la Cgil annuncia due giornate di mobilitazione e una raccolta firme

La Cgil ha annunciato due giornate di mobilitazione per sostenere le proposte di legge d’iniziativa popolare riguardanti i settori della sanità e degli appalti. Le iniziative sono state promosse anche da associazioni e organizzazioni della società civile. In aggiunta, è prevista una raccolta firme a sostegno di queste proposte. Le manifestazioni si svolgeranno in diverse località e coinvolgeranno lavoratori, cittadini e rappresentanti delle organizzazioni promotrici.

Due giornate di mobilitazione a sostegno delle proposte di legge d’iniziativa popolare su sanità e appalti, promosse dalla Cgil e da associazioni e organizzazioni della società civile. Parte così la nuova campagna che nei prossimi mesi vedrà il sindacato nuovamente in piazza con una raccolta. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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