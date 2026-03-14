Apa FI | Gli 80 milioni di buco della sanità toscana non ricadano su Arezzo

Il consiglio regionale si prepara a riunirsi la prossima settimana per discutere delle misure da adottare per coprire il debito di 80 milioni di euro accumulato dalla sanità in Toscana. Apa, rappresentante di Forza Italia, ha affermato che questa perdita non dovrebbe coinvolgere direttamente Arezzo, anche se l’assemblea si concentrerà su come gestire la situazione finanziaria complessiva.

Arezzo, 13 marzo 2026 – “La prossima settimana il consiglio regionale si riunirà per pianificare le azioni necessarie a ripianare il debito di 80 milioni della sanità. Una dimostrazione chiara di come l a governance della sanità toscana, costruita e strutturata sulle tre aslone e che avrebbe dovuto generare semplificazione e miglioramento nella gestione delle risorse, sia stata un fallimento completo a cui si aggiunge una moltiplicazione di debolezze e di criticità che proprio la sanità aretina ha sofferto in maniera molto evidente. Per questo la richiesta che verrà fatta attraverso il gruppo c onsiliare di Forza Italia è quella di vigilare... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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