Sanità toscana Apa e Tanti | Il buco da 80 milioni non ricada su Arezzo

Il dibattito sulla sanità toscana si concentra sul possibile piano di rientro dal debito di 80 milioni di euro. Apa e Tanti hanno dichiarato che il peso di questa cifra non dovrebbe ricadere sulla provincia di Arezzo. La questione riguarda l'organizzazione del sistema sanitario regionale e le eventuali misure di contenimento dei debiti. La discussione si concentra sulle responsabilità e sulle modalità di gestione del debito.

Il possibile piano di rientro dal debito di 80 milioni di euro della sanità toscana riaccende il dibattito sull’organizzazione del sistema sanitario regionale. A intervenire sono il consigliere comunale di Forza Italia Jacopo Apa e il vicesindaco di Arezzo Lucia Tanti, che chiedono attenzione affinché la situazione finanziaria non penalizzi ancora una volta il territorio aretino. “La prossima settimana il Consiglio regionale si riunirà per pianificare le azioni necessarie a ripianare il debito di 80 milioni della sanità – dichiara Apa –. Una situazione che dimostra chiaramente il fallimento del modello organizzativo basato sulle tre grandi Asl, le cosiddette ‘aslone’, che avrebbero dovuto semplificare la gestione e migliorare l’utilizzo delle risorse, ma che invece hanno generato nuove criticità. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Sanità toscana, Apa e Tanti: “Il buco da 80 milioni non ricada su Arezzo” Articoli correlati Puglia, clamoroso: nei conti della sanità buco da 460 milioniUn buco potenziale da 460 milioni di euro nei conti della sanità pugliese agita il primo vero Consiglio regionale dell’era Antonio Decaro. Leggi anche: Sanità in Puglia, buco da 369 milioni: l’ombra dell’aumento Irpef per coprire i debiti Contenuti e approfondimenti su Sanità toscana Argomenti discussi: Careggi, personale sempre più femminile: 72% donne nel 2026. Welfare Italia Index 2025, la Toscana è settima. Sanità efficiente e meno povertà, ma spesa sociale sotto la mediaE’ quanto emerge dal rapporto del think tank Welfare Italia, promosso dal gruppo Unipol in collaborazione con The European House – Ambrosetti, che mette a confronto ventidue indicatori chiave tra spes ... lanazione.it La sanità toscana è un pozzo senza fondo?Ennesima iniezione di soldi per la sanità toscana, per chiudere un bilancio sempre in rosso. Il sistema sanitario regionale è un pozzo senza fondo dichiara Marco Stella (FI). nove.firenze.it