Sanità a Catania | il rischio di avere case di comunità vuote

A Catania si apre una questione legata alle nuove case di comunità, strutture pensate per offrire servizi sanitari sul territorio. Tuttavia, si evidenzia il rischio che queste strutture possano rimanere vuote se non vengono garantite le risorse umane necessarie, come medici e infermieri. Le domande più frequenti riguardano la gestione delle strutture e le risorse disponibili per assicurare la loro operatività, considerando le carenze attuali nel personale sanitario.

? Domande chiave Come verranno gestite le nuove strutture senza medici e infermieri?. Quali risorse mancano per evitare che le case restino vuote?. Chi deve garantire le assunzioni necessarie per il nuovo modello?. Perché il PNRR rischia di finanziare solo edifici senza personale?.? In Breve Partecipazione di Giuseppe Laganga Senzio, Giuseppe Giammanco, Giorgio Santonocito e Salvatore Giuffrida.. Giuseppe Di Stefano e Agata Consoli discutono l'attuazione del Decreto Ministeriale 77.. Necessità di assunzioni per evitare che le strutture PNRR restino scatole vuote.. Il dibattito a Palazzo della Cultura coinvolge i vertici delle aziende sanitarie locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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