Alcune Case di comunità in Italia non sono ancora pienamente funzionanti, secondo quanto riferito dal presidente dell’Ordine dei medici di Roma. Questa situazione potrebbe portare il paese a perdere fondi europei destinati al settore sanitario. La questione riguarda principalmente l’attivazione e l’effettivo utilizzo delle strutture previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le autorità competenti stanno monitorando la situazione per risolvere le criticità.

Antonio Magi, al vertice dell’Ordine dei medici di Roma, segnala che molte Case di comunità non sono pienamente operative, mettendo a rischio l’Italia di incorrere in sanzioni finanziarie. La situazione riguarda l’attuazione del Pnrr per la sanità territoriale nel 2026. Il quadro delineato dal presidente dell’Omceo capitolino mostra come le strutture, pur risultando attivate secondo i dati Agenas, manchino spesso di servizi essenziali. Questa discrepanza tra attivazione formale e operatività reale crea un vuoto organizzativo preoccupante. La questione assume una dimensione economica immediata poiché l’Europa non ha ancora concesso un via libera definitivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità PNRR: Case di comunità vuote, l’Italia rischia i fondi UE

Rivoluzione della sanità o "scatole vuote"? La mappa dei nuovi ospedali e case di comunità a Palermo e provinciaNate come evoluzione dei vecchi presidi territoriali, tra cantieri e personale che ancora non c'è, la loro piena funzionalità resta una scommessa.

Rivoluzione o "scatole vuote". Cosa sono le case della comunità e come cambiano la sanità a RomaMilioni di euro dal Pnrr, decine di inaugurazioni e una promessa: rivoluzionare la sanità territoriale e ridurre la pressione sui pronto soccorso.

Temi più discussi: Pnrr e sanità: a rischio i fondi europei con solo il 4% delle Case di comunità attive; Riforma della sanità territoriale al palo. Gimbe: A rischio obiettivi Pnrr; Il mezzo flop del Pnrr, i nuovi Ospedali di comunità concentrati in sole quattro Regioni; Sanità territoriale, Pnrr allo sprint finale: apre l'ospedale di comunità di Piana degli Albanesi.

Case di comunità, in Piemonte su 96 previste soltanto 5 sono già operative (con infermieri e medici di famiglia)Carlo Picco, direttore generale dell’Asl Città di Torino: «Accordo con i medici per coprire 700 ore di lavoro su 900» ... torino.corriere.it

Ordine medici Roma: Molte Case di comunità solo parzialmente attive, rischio sanzioniRoma, 7 apr. (Adnkronos Salute) - Le Case di comunità, pilastro della riforma della sanità territoriale prevista dal Pnrr, sono in gran parte ancora incomplete. A lanciare l'allarme è Antonio Magi ... msn.com

Case di riposo, ancora nuovi aumenti: «Rette stellari, famiglie travolte, ora i costi sono insostenibili» x.com

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