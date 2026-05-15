Sandro Bambini è il nuovo vice presidente dell' associazione regionale allevatori
Un nuovo incarico di rilievo è stato assegnato all’interno dell’associazione regionale allevatori. La zona di montagna della Valtellina vede ora un rappresentante locale assumere il ruolo di vice presidente, segnando un passaggio importante per la direzione dell’organizzazione. La nomina riflette la presenza e l’impegno della zootecnia di montagna nel panorama regionale. La nomina è stata resa ufficiale con una comunicazione pubblica da parte dell’associazione, che ha annunciato l’ingresso di questo nuovo membro nel consiglio direttivo.
La zootecnia di montagna valtellinese entra ai vertici dell’Associazione Regionale Allevatori della Lombardia. Sandro Bambini, presidente di Coldiretti Sondrio, è stato infatti eletto vicepresidente di Aral nel corso dell’assemblea generale ordinaria che si è svolta a Salvirola, nel Cremonese, e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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