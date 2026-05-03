L' allarme degli allevatori | Da otto mesi lavoriamo in perdita

Gli allevatori dell’Alta hanno dichiarato di lavorare in perdita da otto mesi consecutivi. Circa 400 di loro si sono riuniti in occasione della Fiera della zootecnia di Rustega, che si svolge oggi a Camposampiero. La giornata rappresenta un momento importante per il settore e si concentra sulle difficoltà che affrontano gli operatori del comparto.

«Da otto mesi stiamo lavorando in perdita». È l’allarme lanciato dai circa 400 allevatori dell’Alta in una giornata particolarmente significativa per il settore, con la tradizionale Fiera della zootecnia di Rustega in programma oggi, 3 maggio, a Camposampiero.La crisi, secondo gli operatori, è.🔗 Leggi su Padovaoggi.it The War of the Worlds by H. G. Wells | Full Audiobook with Read-Along Text | Cori Samuel Edition Notizie correlate Leggi anche: Allarme stalle in Puglia: prezzi fuori controllo, la crisi in Iran 'svuota' i portafogli degli allevatori Virus marino passa all’uomo: allarme degli esperti dopo il primo caso con perdita della vistaIl caso segnalato da Bassetti apre un nuovo fronte sulle malattie infettive: “Gli oceani sono la nuova frontiera” Per la prima volta un virus marino... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Vongole, la moria fa scattare l'allarme degli allevatori: Non basta lo scavo dei canali. Richieste sonde per monitorare i parametri...; Nuovi attacchi dei lupi sui Monti Aurunci: l'allarme degli allevatori; Borgo Val di Taro, si ferma lo storico macello comunale. Una filiera di qualità rischia di scomparire: la comunità locale in allarme; Allarme allevamenti e piano di resilienza alimentare, Berlato (ECR-FdI): Subito aiuti UE. L'allarme degli allevatori: «Da otto mesi lavoriamo in perdita»Circa 400 produttori dell’Alta Padovana denunciano una crisi sempre più grave e chiedono interventi urgenti nel giorno della Fiera della zootecnia di Rustega a Camposampiero. Impatta soprattutto la cr ... padovaoggi.it Vongole, la moria fa scattare l'allarme degli allevatori: «Non basta lo scavo dei canali». Richieste sonde per monitorare i parametri dell'acquaSOTTOMARINA (VENEZIA) - La Laguna Veneta sud, Sacca Toro, sta soffocando, invasa dalle alghe e dai sedimenti che si depositano sul fondale, priva di ossigeno. I canali lungo i quali ... ilgazzettino.it Il 3 maggio si celebra la Giornata mondiale della libertà di stampa. L’UNESCO segnala un declino globale tra violenze, pressioni e crisi economica dei media LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/05/giornata-della-liberta-di-stampa-allarme-unesco-su- - facebook.com facebook L'allarme della Cgil: anziani soli in Veneto, oltre 17mila over 75 senza alcun aiuto. Vivono senza familiari, amici o vicini su cui contare. “Serve una rete pubblica di sostegno contro isolamento e fragilità”, dicono dal sindacato. x.com