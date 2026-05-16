Sanders a Torino | L’1% più ricco supera il 93% della popolazione

Da ameve.eu 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino, un esperto ha affermato che l’1% più ricco del mondo possiede oltre il 93% della ricchezza totale. Sono state poste domande su come il controllo di quattro società di Wall Street possa influenzare la vita quotidiana delle persone e sul motivo per cui, nonostante l’aumento della produttività, i salari reali sono diminuiti nel tempo. Le dichiarazioni sono state fatte in un contesto di approfondimento su disuguaglianze economiche e dinamiche di mercato globali.

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? Domande chiave Come influisce il controllo di quattro società di Wall Street sulla nostra vita?. Perché il salario reale è diminuito nonostante l'aumento della produttività?. Chi sono i sei conglomerati che controllano il 90% delle informazioni?. Come finisce il 91% della nuova ricchezza italiana nelle mani del 5%?.? In Breve Elon Musk possiede 791 miliardi di dollari, superando il 53% delle famiglie americane.. I manager percepiscono guadagni 350 volte superiori rispetto al lavoratore medio.. BlackRock, Vanguard, Fidelity e State Street controllano oltre il 95% delle corporation.. In Italia il 91% della nuova ricchezza va al 5% più ricco..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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