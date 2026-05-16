Sanders a Torino | L’1% più ricco supera il 93% della popolazione

A Torino, un esperto ha affermato che l’1% più ricco del mondo possiede oltre il 93% della ricchezza totale. Sono state poste domande su come il controllo di quattro società di Wall Street possa influenzare la vita quotidiana delle persone e sul motivo per cui, nonostante l’aumento della produttività, i salari reali sono diminuiti nel tempo. Le dichiarazioni sono state fatte in un contesto di approfondimento su disuguaglianze economiche e dinamiche di mercato globali.

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