Giancarlo Devasini è il più ricco d'Italia per Forbes | con un patrimonio da 89 miliardi supera Giovanni Ferrero

Giancarlo Devasini, con un patrimonio di 89 miliardi di euro, è riconosciuto come l’uomo più ricco d’Italia secondo Forbes. A livello mondiale si trova al 22esimo posto tra le persone più ricche, superando negli elenchi altri imprenditori noti. La sua posizione nella classifica evidenzia la sua presenza tra le personalità più influenti nel panorama economico globale.

Giancarlo Devasini è al 22esimo posto degli uomini più ricchi del mondo secondo Forbes ed è il primo in Italia. L'imprenditore fondatore di Tether ha scalzato dal podio Giovanni Ferrero, papà della Nutella al 41esimo posto della lista globale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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