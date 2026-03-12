Ardoino si posiziona come il quarto individuo più ricco d’Italia, secondo i dati più recenti, mentre Devasini ha superato Ferrero in classifica. La classifica dei patrimoni evidenzia le differenze di valore tra questi protagonisti. I numeri aggiornati mostrano chiaramente le distanze tra le varie fortune. La lista include nomi noti e variazioni significative nei valori patrimoniali di alcuni di loro.

Tether Juventus: Ardoino è il quarto più ricco d’Italia. Devasini supera Ferrero. Ecco la nuova classifica e i rispettivi patrimoni. Il panorama della ricchezza mondiale sta subendo un cambio di paradigma senza precedenti, dove i bit sembrano pesare ormai più del cioccolato. Il sorpasso è servito, e i numeri raccontano una realtà che fino a pochi anni fa sarebbe apparsa come pura fantascienza finanziaria. Al centro di questa rivoluzione c’è Tether, la stablecoin più famosa al mondo, capace di trasformare il suo fondatore nel nuovo leader dei Paperoni italiani. Come riferito da Tuttosport, Giancarlo Devasini, la mente dietro l’impero delle criptovalute, ha scalato le classifiche internazionali con una velocità disarmante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tether Juventus: Ardoino il quarto più ricco d’Italia, Devasini supera Ferrero. A quanto ammontano i rispettivi patrimoni

Articoli correlati

Forbes, Devasini batte Ferrero e Pignataro: è lui il più ricco d’ItaliaDal bisturi alle stablecoin: la scalata dell’ex chirurgo che ha superato i giganti dell’industria e della finanza Mentre il pubblico… Mentre il...

John Elkann nella lista dei miliardari d’Italia: ma Ardoino e Devasini di Tether sono molto più ricchi. La classifica completa di ForbesPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Approfondimenti e contenuti su Tether Juventus

Temi più discussi: Juventus, altro boccone amaro per Elkann: Devasini e Ardoino sempre più ricchi, Tether di nuovo all'assalto?; Juve, i nuovi padroni sono 50 volte più ricchi di Elkann: cosa succede ora?; Elkann, adesso cosa succederà alla Juventus? Il ruolo dei figli; Juventus, tornano le ipotesi di cessione: Elkann pensa all’addio, il legame con Agnelli e l’Italia e Tether alla finestra.

Pagina 2 | Mr Tether, ecco il più ricco d'Italia: dal muro Juve all'ultimo recordArdoino ora al quarto posto con 38 miliardi di dollari. Gli affari volano, ma acquistare i bianconeri rimane un miraggio ... tuttosport.com

Juventus, altro boccone amaro per Elkann: Devasini e Ardoino sempre più ricchi, Tether di nuovo all'assalto?La classifica aggiornata di Forbes incorona i due volti di Tether, socio di minoranza della Juventus: Elkann giù, Devasini e Ardoino nella top 4 dei paperoni. sport.virgilio.it

Nuova ripartizione delle quote di #Juventus tra #Exor e #Tether Come cambia la situazione x.com

Nuova ripartizione delle quote di Juventus tra Exor e Tether Come cambia la situazione - facebook.com facebook