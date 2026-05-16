San Rossore isola felice L’ippodromo cresce nonostante la crisi e salva anche Livorno

L'ippodromo di San Rossore continua a svilupparsi nonostante le difficoltà economiche, contribuendo anche alla salvaguardia di Livorno. La struttura, situata nell'area di San Rossore, sta vivendo un periodo di espansione e miglioramento. Nonostante la crisi, le attività sportive e le iniziative legate all'ippodromo proseguono regolarmente. La presenza di questa struttura rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati e il territorio circostante. La crescita dell'ippodromo si mantiene costante nel tempo, con interventi e investimenti recenti.

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di Renzo Castelli PISA Chi si avventurasse oggi nell’area dell’ippodromo di San Rossore a pochi giorni dalla fine della riunione di corse si troverebbe di fronte a un paesaggio diverso: tolti già gli steccati per l’inizio della manutenzione totale dell’impianto, il Prato degli Escoli si presenta come doveva apparire a Jacopo Barchielli quando, 200 anni fa, proprio di questi tempi, si affacciava alla tenuta dei Lorena e scopriva questo straordinario spazio verde, eccellente per farvi galoppare i cavalli del granduca. Da allora il mondo ha fatto varie volte il giro su se stesso e l’ippica anche, fino ad arrivare a questo 2026 nel quale, purtroppo, non tira una bella aria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Rossore isola felice. L’ippodromo cresce nonostante la crisi e salva anche Livorno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Solidarietà all’Ippodromo San Rossore con il Premio nazionale Corpo Guardie di CittàPisa, 12 maggio 2026 – Ci sono eventi che riescono a superare il confine dello sport per trasformarsi in qualcosa di più profondo. Leggi anche: Urso: "Cosmoprof mostra vetrina Made in Italy, export settore cresce nonostante crisi"