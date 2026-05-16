San Rossore isola felice L’ippodromo cresce nonostante la crisi e salva anche Livorno
L'ippodromo di San Rossore continua a svilupparsi nonostante le difficoltà economiche, contribuendo anche alla salvaguardia di Livorno. La struttura, situata nell'area di San Rossore, sta vivendo un periodo di espansione e miglioramento. Nonostante la crisi, le attività sportive e le iniziative legate all'ippodromo proseguono regolarmente. La presenza di questa struttura rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati e il territorio circostante. La crescita dell'ippodromo si mantiene costante nel tempo, con interventi e investimenti recenti.
di Renzo Castelli PISA Chi si avventurasse oggi nell’area dell’ippodromo di San Rossore a pochi giorni dalla fine della riunione di corse si troverebbe di fronte a un paesaggio diverso: tolti già gli steccati per l’inizio della manutenzione totale dell’impianto, il Prato degli Escoli si presenta come doveva apparire a Jacopo Barchielli quando, 200 anni fa, proprio di questi tempi, si affacciava alla tenuta dei Lorena e scopriva questo straordinario spazio verde, eccellente per farvi galoppare i cavalli del granduca. Da allora il mondo ha fatto varie volte il giro su se stesso e l’ippica anche, fino ad arrivare a questo 2026 nel quale, purtroppo, non tira una bella aria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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