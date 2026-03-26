Il ministro ha dichiarato che Cosmoprof rappresenta una piattaforma importante per il settore cosmetico italiano, evidenziando come l’export continui a crescere nonostante le difficoltà economiche. Ha sottolineato che la cosmetica è una componente chiave del Made in Italy, combinando qualità, innovazione, sostenibilità e benessere. La manifestazione si svolge a Bologna e funge da vetrina internazionale per il settore.

Bologna, 26 mar. - (Adnkronos) - "La cosmetica rappresenta una componente strategica del Made in Italy e una delle sue principali vetrine nel mondo, capace di coniugare qualità, benessere, sostenibilità e innovazione". Lo ha dichiarato Adolfo Urso intervenendo a Cosmoprof Worldwide Bologna 2026. "Il settore - ha ricordato - si inserisce nel più ampio comparto del Made in Italy tradizionale, insieme ad alimentazione, moda, arredo e automazione, contribuendo in modo significativo alla competitività internazionale del Paese. Secondo Urso, "la cosmetica italiana continua a crescere sui mercati globali anche in un contesto complesso segnato da tensioni geopolitiche e commerciali". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Urso: "Cosmoprof mostra vetrina Made in Italy, export settore cresce nonostante crisi"

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