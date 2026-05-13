Solidarietà all’Ippodromo San Rossore con il Premio nazionale Corpo Guardie di Città

Il 12 maggio 2026 si è svolta una cerimonia all’Ippodromo San Rossore, durante la quale è stato consegnato il Premio nazionale Corpo Guardie di Città. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze di sicurezza e di diverse istituzioni. La manifestazione ha avuto come obiettivo il riconoscimento del lavoro svolto dalle guardie di città, con momenti di intervento e testimonianze sul ruolo di questi operatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Pisa, 12 maggio 2026 – Ci sono eventi che riescono a superare il confine dello sport per trasformarsi in qualcosa di più profondo. Occasioni che uniscono persone, emozioni e solidarietà in un’unica grande storia collettiva. È ciò che è accaduto martedì 28 aprile all’Ippodromo San Rossore di Pisa dove si è svolta la ventesima edizione del Premio ippico nazionale Corpo Guardie di Città, appuntamento simbolo della stagione ippica italiana e, ormai da anni, straordinario motore di beneficenza e partecipazione sociale. Quella andata in scena a Pisa non è stata soltanto una corsa di cavalli. È stata una giornata capace di lasciare il segno, un momento di autentica condivisione che ha saputo trasformare un normale pomeriggio feriale in una delle più importanti manifestazioni solidali dell’anno in Toscana.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Solidarietà all’Ippodromo San Rossore con il Premio nazionale Corpo Guardie di Città ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 28 Aprile 2026 - Ippodromo di San Rossore -PISA- 20 ° Premio Ippico Nazionale Corpo Guardie di Città Notizie correlate All'Ippodromo Ghirlandina torna il Gran Premio Tito Giovanardi, tra corse e solidarietàSi accendono i riflettori sullo storico Ippodromo Ghirlandina, che domenica 10 maggio ospiterà uno degli appuntamenti più attesi del calendario... Leggi anche: San Rossore Il premio Canti Argomenti più discussi: Solidarietà all’Ippodromo San Rossore con il Premio nazionale Corpo Guardie di Città; Il XX premio ippico Guardie di Città entra nella storia; Il XX premio ippico Guardie di Città entra nella storia. Giornata straordinaria all'ippodromo di San Rossore con il 135° premio PisaDomenica scorsa l’ippodromo di San Rossore ha vissuto una straordinaria giornata con la disputa del premio 135° premio Pisa e altre importanti prove. Il pomeriggio è stato valorizzato anche dalla ... lanazione.it