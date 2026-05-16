San Marzano di San Giuseppe | morta bambina di due anni investita dall’auto in retromarcia condotta da un parente Nel pomeriggio
Nel pomeriggio di oggi, a San Marzano di San Giuseppe, si è verificato un incidente che ha coinvolto una bambina di due anni. La piccola è stata investita da un’auto durante una manovra di retromarcia condotta da un parente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le condizioni della bambina sono risultate gravi. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di accertamenti da parte delle forze dell’ordine.
Disgrazia a San Marzano di San Giuseppe nel pomeriggio. Una bimba due anni è stata investita da un’auto in manovra di retromarcia. Vettura condotta da un parente della bambina che è deceduta sul colpo. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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Una bambina di due anni è morta a San Marzano di San Giuseppe dopo essere stata investita da un’auto in retromarcia davanti casa. Il conducente si è fermato subito per chiedere aiuto, ma per la piccola non c’è stato nulla da fare. #Taranto ift.tt/8mhiBnl x.com
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