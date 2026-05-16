San Marzano di San Giuseppe | morta bambina di due anni investita dall’auto in retromarcia condotta da un parente Nel pomeriggio

Da noinotizie.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di oggi, a San Marzano di San Giuseppe, si è verificato un incidente che ha coinvolto una bambina di due anni. La piccola è stata investita da un’auto durante una manovra di retromarcia condotta da un parente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le condizioni della bambina sono risultate gravi. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Disgrazia a San Marzano di San Giuseppe nel pomeriggio. Una bimba due anni è stata investita da un’auto in manovra di retromarcia. Vettura condotta da un parente della bambina che è deceduta sul colpo.   L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

san marzano di san giuseppe morta bambina di due anni investita dall8217auto in retromarcia condotta da un parente nel pomeriggio
© Noinotizie.it - San Marzano di San Giuseppe: morta bambina di due anni investita dall’auto in retromarcia condotta da un parente Nel pomeriggio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

AUTO ELETTRICA SI SCHIANTA E PRENDE FUOCO: MORTA CARBONIZZATA UNA DONNA, GRAVISSIMO IL COMPAGNO

Video AUTO ELETTRICA SI SCHIANTA E PRENDE FUOCO: MORTA CARBONIZZATA UNA DONNA, GRAVISSIMO IL COMPAGNO

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Bimba di due anni muore investita da un'auto in retromarcia: la tragedia a San Marzano di San Giuseppe

Investita in retromarcia a due anni, tragico incidente mortale a San Marzano di San GiuseppeUna terribile disgrazia ha sconvolto la comunità di San Marzano di San Giuseppe, dove nella serata di ieri una bambina di appena due anni ha perso la...

san marzano di san marzano di sanBimba di due anni muore dopo essere stata investita da un'auto in retromarciaE' successo a San Marzano di San Giuseppe, nel tarantino. L'uomo alla guida si è fermato per i soccorsi, purtroppo inutili ... rainews.it

san marzano di san marzano di sanBimba di due anni muore travolta da un'auto in retromarcia a Taranto, corsa in ospedale inutileLa tragedia a San Marzano di San Giuseppe (Taranto) vicino all'abitazione della bimba di due anni, travolta da un'auto in retromarcia ... virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web