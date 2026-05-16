Investita in retromarcia a due anni tragico incidente mortale a San Marzano di San Giuseppe

Una tragedia si è verificata nella serata di ieri a San Marzano di San Giuseppe, quando una bambina di due anni è stata investita da un veicolo mentre attraversava una strada. La bambina era in retromarcia e si trovava in prossimità di un'area residenziale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimarla, le ferite riportate si sono rivelate fatali. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.

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Una terribile disgrazia ha sconvolto la comunità di San Marzano di San Giuseppe, dove nella serata di ieri una bambina di appena due anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto. La tragedia si è consumata intorno alle 21,30, vicino l’abitazione della famiglia della piccola di nazionalità marocchina. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la bambina si trovava in strada quando un’auto, durante una manovra in retromarcia, l’avrebbe investita, finendo per travolgerla. Alla guida del mezzo ci sarebbe stato un connazionale, pare un amico di famiglia, che si sarebbe immediatamente fermato per prestare soccorso, chiamando i genitori della piccola e allertando il 118. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Investita in retromarcia a due anni, tragico incidente mortale a San Marzano di San Giuseppe ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Paradis Criminel - Téléfilm Français Complet - Thriller - Marie-France PISIER & Samuel LABARTHE - GP Sullo stesso argomento San Marzano, raccolta rifiuti al Santuario in vista della festa di San GiuseppeTarantini Time QuotidianoIn vista dei solenni festeggiamenti dedicati a San Giuseppe, i volontari di Retake promuovono un’iniziativa di cittadinanza... Due ricette per San Giuseppe e non solo. Le Zeppole di San Giuseppe e Pan MeinoDue ricette golose tratte da “Biscotti per tutto l’anno”, 170 ricette che riprendono la tradizione regionale tra dolcezze vegane, senza glutine,...