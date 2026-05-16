Una bambina di due anni è stata investita da un'auto in retromarcia in un'area residenziale. L'incidente è avvenuto mentre l'auto si stava muovendo all'indietro, senza che il conducente si rendesse conto della presenza della piccola. Le autorità stanno indagando sulle circostanze che hanno portato a questa manovra, analizzando le variabili tecniche e ambientali coinvolte. Al momento, non sono state fornite altre informazioni sulla dinamica esatta dell'incidente.

? Domande chiave Come ha fatto il conducente a non accorgersi della bambina?. Quali variabili tecniche hanno causato la manovra fatale in retromarcia?. Chi dovrà rispondere delle responsabilità penali per l'incidente domestico?. Cosa hanno scoperto i carabinieri sulla visibilità nel punto dell'impatto?.? In Breve L'incidente è avvenuto venerdì sera intorno alle ore 21.30 a San Marzano.. Il PM Mariano Buccoliero ha aperto un fascicolo investigativo sulla dinamica.. I sanitelli hanno trasportato la piccola all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto.. I carabinieri analizzano i punti ciechi del veicolo coinvolto nel sinistro.. Una bambina di 2 anni ha perso la vita venerdì sera a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, dopo essere stata investita da un veicolo che si muoveva in retromarcia vicino alla propria abitazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Marzano, bimba di 2 anni travolta da un’auto in retromarcia

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