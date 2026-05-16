Sabato 16 maggio, l’Ente Culturale San Lorenzo Martire – Nicola Vigliotti organizzerà un evento dedicato alla presentazione del libro “Oltre la devianza: percorsi di rinascita – Il metodo della Fondazione A Voce de Creature”. L'incontro vedrà la partecipazione degli autori, don Luigi Merola e Francesca Russo, e si svolgerà nella città di San Lorenzello. L’occasione intende offrire uno spazio di discussione sui temi trattati nel volume, incentrato sui percorsi di recupero e rinascita di giovani in difficoltà.

Tempo di lettura: < 1 minuto L ‘Ente Culturale San Lorenzo Martire – Nicola Vigliotti sabato 16 maggio ospiterà la presentazione del libro “Oltre la devianza: percorsi di rinascita – Il metodo della Fondazione A Voce de Creature” di Don Luigi Merola e Francesca Russo. Un viaggio autentico nella devianza minorile, raccontato da chi ogni giorno sceglie di stare accanto ai ragazzi più fragili. Incontro con Don Luigi Merola, referente nazionale legalità, consulente commissione antimafia, che insieme a Francesca Russo sono i responsabili della Fondazione A Voce de Creature. I due autori uniscono esperienza sul campo e competenze giuridico-criminologiche per dare voce a storie vere di dolore, ma anche di rinascita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - San Lorenzello, oggi si presenta il libro di don Luigi Merola e Francesca Russo

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