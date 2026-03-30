Baronissi la sindaca Petta | Tappe di legalità le scuole incontrano Don Luigi Merola e il Questore Conticchio

A Baronissi, il Comune ha organizzato incontri con figure pubbliche per promuovere la legalità tra i giovani. La sindaca ha annunciato che le scuole hanno incontrato Don Luigi Merola e il Questore Conticchio, nel quadro di un’azione mirata a sensibilizzare sui temi della giustizia. L’iniziativa prevede diverse tappe che coinvolgono studenti e istituzioni locali.

Tempo di lettura: 3 minuti Si intensifica l’azione del Comune di Baronissi per sensibilizzare ai temi della legalità e della giustizia, attraverso testimonianze illustri, per proporre modelli positivi ai giovani. Storie di coraggio e di resilienza, di chi ogni giorno è in prima linea per il bene comune. Ospite del progetto “ Tappe di legalità ”, mercoledì 1° aprile 2026 alle ore 10:00 in Aula Consiliare, sarà Don Luigi Merola, il prete anticamorra, che incontrerà gli studenti delle classi medie dell’ Istituto Comprensivo “Autonomia 82” di Baronissi. Un dialogo interattivo con gli studenti a partire dal libro “ Oltre la devianza: percorsi di rinascita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Baronissi, la sindaca Petta: “Tappe di legalità, le scuole incontrano Don Luigi Merola e il Questore Conticchio” Articoli correlati Don Luigi Merola porta la cultura della legalità tra i giovani dell’Istituto Tecnico Economico "Luigi Amabile"Avellino, 19 febbraio 2026 – Un incontro all’insegna della legalità e dell’impegno civile vedrà come protagonista Don Luigi Merola, presidente della... Don Luigi Merola ad Avellino: voce di legalità tra i giovaniUn incontro che non ha cercato applausi ma riflessioni, e che si è inserito nel programma educativo della scuola, volto a sensibilizzare i giovani... Tutto quello che riguarda Baronissi la sindaca Petta Tappe di... Temi più discussi: Comune di Baronissi, stretta sul gioco d’azzardo: approvato il nuovo regolamento; Comune di Baronissi: Al via la II Edizione dell’incontro sulla Neurodiversità e lo Spettro Autistico; Baronissi, stretta sul gioco d’azzardo: approvato il nuovo regolamento. Baronissi promuove la legalità: incontro con Don Luigi Merola e il Questore ConticchioIl Comune di Baronissi rafforza il proprio impegno nella diffusione della cultura della legalità tra i giovani con il progetto Tappe di legalità. Il 1° aprile 2026, presso l’Aula Consiliare, gli stu ... irpiniaoggi.it Baronissi, stretta sul gioco d’azzardo: approvato il nuovo regolamentoLa sindaca Petta: Difendiamo la comunità e introduciamo strumenti concreti di prevenzione ... msn.com Siamo sempre in movimento! Altre due importanti tappe del tour del Governo di Liberazione. Si avanti decisi e spediti, con le idee chiare! #catenodeluca #sindacodisicilia #tiamosicilia #governodiliberazione #sicilia - facebook.com facebook Unicredit-Commerzbank, le tappe di una partita aperta. Con l'ops sul 30% dell'istituto di Francoforte, nuovo tassello di una operazione partita a settembre del 2024 #ANSA x.com