Un 24enne marocchino è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di stalking e minacce dopo aver costretto l’ex fidanzata a salire in auto, averla picchiata e averle rivolto minacce di morte. L’arresto è stato effettuato in seguito alla visione di un video che ha confermato le violenze e le minacce nei confronti della donna. L’episodio si è verificato a San Giuliano, dove le forze dell’ordine sono intervenute per fermare l’uomo.

Ha costretto la ex fidanzata a salire in auto; l'ha picchiata e minacciata di morte. Perciò un 24enne marocchino è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di stalking e minacce. E' successo nei giorni scorsi a San Giuliano, dove l'uomo, senza dimora, disoccupato e con alcuni precedenti per droga e reati contro la persona, è stato colto in flagranza subito dopo aver obbligato la donna, sua coetanea, a salire nell'abitacolo della propria auto. Un video lo riprende mentre, lungo la strada, si avvicina alla ex con fare aggressivo, arrivando anche ad alzare le mani e sferrarle un calcio. Il 24enne si sarebbe inoltre rivolto alla coetanea con insulti e minacce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Giuliano, picchia l'ex fidanzata e minaccia di ucciderla. Incastrato da un video

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