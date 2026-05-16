La costringe a salire in auto e la picchia in strada a San Giuliano | la violenza dell' ex diventato stalker arrestato

Da milanotoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri a San Giuliano Milanese con l’accusa di aver aggredito e perseguitato l’ex compagna. Secondo quanto riferito, l’uomo ha costretto la donna a salire in auto e l’ha colpita ripetutamente in strada. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato e la vittima ha riportato lesioni durante l’aggressione. Il giovane, cittadino marocchino senza fissa dimora e disoccupato, è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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I carabinieri della tenenza di San Giuliano Milanese (Milano) hanno arrestato in flagranza di reato un ragazzo di 24 anni, cittadino marocchino, senza fissa dimora e disoccupato, accusato di atti persecutori e aggressione nei confronti dell’ex compagna, sua coetanea. L'arrestoL'arresto è scattato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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