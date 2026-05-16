San Benedetto | 46.500 euro per lo sport tra parchi e regate

A San Benedetto sono stati stanziati 46.500 euro in favore dello sport, destinati a interventi in parchi pubblici e regate. Sono previste lezioni gratuite rivolte a ragazzi e adulti nei parchi cittadini, con dettagli ancora da definire sui luoghi specifici. La somma coprirà anche i costi aggiuntivi sostenuti dalle società di rotellistica, che riceveranno un supporto per le spese extra legate alle attività sportive programmate.

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