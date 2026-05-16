San Benedetto | 46.500 euro per lo sport tra parchi e regate
A San Benedetto sono stati stanziati 46.500 euro in favore dello sport, destinati a interventi in parchi pubblici e regate. Sono previste lezioni gratuite rivolte a ragazzi e adulti nei parchi cittadini, con dettagli ancora da definire sui luoghi specifici. La somma coprirà anche i costi aggiuntivi sostenuti dalle società di rotellistica, che riceveranno un supporto per le spese extra legate alle attività sportive programmate.
? Punti chiave Quali parchi ospiteranno le lezioni gratuite per ragazzi e adulti?. Come verranno compensati i costi extra delle società di rotellistica?. Chi beneficerà del nuovo prato artificiale all'istituto Merlini?. Perché il Comune ha stanziato fondi proprio durante la transizione politica?.? In Breve 13.000 euro per attività ricreative nei parchi tra giugno e agosto 2026. 9.000 euro per attrezzi e prato artificiale presso l'istituto Merrini. 24 maggio 2026 manifestazione podistica Corri con Martina da Piazza Giorgini. 14 giugno regata Adriatic Cup e 18-21 giugno Campionato Classe Platu. Il Comune di San Benedetto del Tronto stanzia 46.500 euro per sostenere le associazioni e il calendario sportivo cittadino, garantendo risorse essenziali tra fine maggio e l’estate in attesa della nuova amministrazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Ex Mercati Generali: Parco per tutti
Sullo stesso argomento
Gran Fondo San Benedetto: 17 anni di sport tra mare e colline? Cosa sapere Battistoni presenta la diciassettesima edizione della Gran Fondo di San Benedetto del Tronto.
Leggi anche: Lazio, al via domande per 'voucher per lo sport': 500 euro per giovani dai 6 ai 18 anni