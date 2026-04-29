Gran Fondo San Benedetto | 17 anni di sport tra mare e colline

Anche quest’anno si terrà la Gran Fondo di San Benedetto del Tronto, arrivata alla sua diciassettesima edizione. La manifestazione si svolgerà tra il mare e le colline della zona, attirando ciclisti di diverse provenienze. La presentazione ufficiale dell’evento è stata fatta da un rappresentante dell’organizzazione, che ha annunciato le date e le principali caratteristiche della gara. La competizione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e coinvolgerà numerosi partecipanti.

? Cosa sapere Battistoni presenta la diciassettesima edizione della Gran Fondo di San Benedetto del Tronto.. L'evento ciclistico tra colline e mare promuove il turismo e l'economia delle Marche.. Battistoni presenta la diciassettesima edizione della Gran Fondo di San Benedetto del Tronto, un evento che punta a unire le bellezze dell’entroterra con la vivacità della costa marchigiana attraverso il ciclismo. Seduti al tavolino di una caffetteria vicino alla zona portuale, si percepisce già l’aria di festa per quella che non è più solo una semplice gara tra i comuni della provincia di Ascoli Piceno, ma un vero motore per il territorio. Durante...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gran Fondo San Benedetto: 17 anni di sport tra mare e colline Notizie correlate Pasqua a San Benedetto: sole, mare e boom di turisti in cittàSan Benedetto del Tronto ha registrato un afflusso massiccio di visitatori durante le festività pasquali 2026, segnando un inizio di stagione... Sport e turismo sul Promontorio. Torna la ’mitica’ Gran Fondo. Sentieri tecnici e panorami da sognoMONTE ARGENTARIO Porto Santo Stefano si prepara a vivere la diciannovesima "Granfondo dell’Argentario", domenica 29 marzo torna sul territorio la... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ciclismo e territorio, Gran Fondo di San Benedetto verso la 17/a edizione; Tutto pronto per la Gran Fondo Città di Cassino; COMUNICATO STAMPA - Marche: Battistoni (FI), gran fondo San Benedetto eccellenza per sport e promozione territoriale; Prossime Gare dal 20 Aprile al 30 Aprile 2026. Ciclismo e territorio, Gran Fondo di San Benedetto verso la 17/a edizione(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 28 APR - La Gran Fondo di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) si prepara a celebrare la sua diciassettesima edizione, confermandosi come una delle manifestazion ... msn.com Gran Fondo San Benedetto, che numeriÈ già salutata come un indubbio successo, la 14esima edizione della Gran Fondo di San Benedetto, il cui programma è stato presentato ieri mattina in sala consiliare dagli organizzatori e dei ... ilrestodelcarlino.it Conferenza stampa di presentazione della 17^ edizione Gran Fondo di San Benedetto del Tronto. Un’iniziativa ricca di significati e valori: l’incontro tra entroterra e costa, la valorizzazione del territorio, la passione degli atleti e la costruzione di un percorso con x.com Domenica 3 maggio PASSAGGIO nel Comune di Coriano della Granfondo Riccione https://www.granfondoriccione.com/percorso-granfondo-riccione/ ore 8 partenza da Riccione verso San Salvatore ore 8:20 Passaggio su via Montescudo fino a Pian della Pie - facebook.com facebook