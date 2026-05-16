La società ha annunciato che il direttore sportivo rimarrà in carica fino al 2028, sottolineando un impegno a lungo termine. La scelta di mantenere l’allenatore fino a quella data potrebbe incidere sulla composizione della rosa, anche se non sono stati ancora annunciati acquisti o cessioni. La stagione si è conclusa con alcuni giocatori della Serie D che hanno contribuito a evitare la retrocessione, ma i dettagli sui nuovi acquisti o sulle strategie future non sono ancora stati comunicati.

? Punti chiave Come influirà il binomio Boscaglia-Mussi sulla nuova rosa della Samb?. Chi sono i giocatori della Serie D che hanno salvato la stagione?. Perché la proprietà ha scelto di blindare la gestione tecnica?. Quali saranno i nomi protagonisti della mini-rivoluzione del mercato?.? In Breve Rapporto consolidato con l'allenatore Roberto Boscaglia tramite accordo biennale già siglato.. Mussi ha precedentemente lavorato al Trapani sotto la gestione di Valerio Antonini.. Acquisti mirati in Serie D includono Semprini, Maspero e l'esterno Gigante.. Obiettivo salita in Serie C con mini-rivoluzione della rosa nei prossimi due anni.. La famiglia Massi ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Andrea Mussi come direttore sportivo della Samb fino al 30 giugno 2028, consolidando la gestione tecnica insieme a Roberto Boscaglia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Samb, progetto a lungo termine: Mussi resta fino al 2028

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