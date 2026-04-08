In Italia, il club di calcio ha deciso di mantenere il giocatore olandese nel proprio roster fino alla stagione 2026-27. La società ha firmato un contratto a lungo termine con l’attaccante, garantendo così la sua permanenza nel team per diversi anni. La decisione riguarda esclusivamente il rapporto tra il giocatore e il club, senza coinvolgimento di altri soggetti o dettagli relativi a trattative commerciali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. UDINE, ITALIA – 2 FEBBRAIO: Il forward Donyell Malen, attualmente in prestito dall’Aston Villa, ha dimostrato il suo valore durante la partita di Serie A tra Udinese Calcio e AS Roma allo Stadio Friuli. Malen ha collezionato 8 gol e 1 assist in sole 12 partite, evidenziando l’impatto significativo che ha avuto sulla squadra. Ricky Massara, direttore sportivo della AS Roma, ha confermato l’intenzione del club di rendere Donyell Malen “il nostro attaccante centrale per molto tempo”. La società romana sta considerando con attenzione l’opzione di riscatto del giocatore, fissata a 25 milioni di euro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Roma tiene Malen a lungo termine, garanzia per Gasperini fino al 2026-27.

Roma, Massara annuncia il riscatto di Malen: “Resta a lungo”. Gasperini confermato.Frederic Massara blinda il futuro della Roma a pochi minuti dal kick-off di San Siro, ufficializzando la strategia per il riscatto di Donyell Malen e...

Il Liverpool conferma un contratto a lungo termine con Ryan Gravenberch fino al 2032Notizia fresca giunta in redazione: Il Liverpool ha confermato ufficialmente che il centrocampista Ryan Gravenberch ha impegnato il suo futuro a...

Argomenti più discussi: Pagelle Inter-Roma 5-2: Lautaro redivivo, Calhanoglu magico. Disastro Rensch, Cristante inesistente; Le pagelle di Inter-Roma 5-2: Lautaro (8) si esalta, male Cristante (4,5). Napoli a -10, contro il Milan è decisiva; Roma tiene Malen a lungo termine, garanzia per Gasperini fino al 2026-27.; Roma Malen comune sommo gaudio: i dati dell'olandese.

Passeggiando per Roma… tre guinzagli, mille direzioni e un solo cuore che tiene tutto insieme. Vi amo tutti tutti tutti facebook

CONTE LO TIENE IN VITA Cesc, la Juve addosso Roma da rifare: l’ordine dei Friedkin La prima pagina di martedì 7 aprile #CorrieredelloSport x.com