Luca Barbato è l’uomo che condivide la vita con Samantha De Grenet e sono sposati dal 2005, con un matrimonio celebrato anche nel 2015. Dalla loro relazione è nato un figlio di nome Brando, che rappresenta l’unico figlio della coppia. Barbato è un imprenditore e vive con la compagna e il figlio.

Il marito di Samantha De Grenet è Luca Barbato, imprenditore con il quale è convolata a nozze nel 2005 e nel 2015: dalla loro unione è arrivato Brando, unico figlio della coppia. Oggi il volto tv sarà tra gli ospiti dell’ultima puntata settimanale de La Volta Buona, in onda dalle 14:05 su Raiuno. Nel passato sentimentale della De Grenet figurano le storie con l’ex marito Pierfrancesco Micara e poi, Filippo Inzaghi, Leonardo Pieraccioni e la turbolenta fine della relazione con Alessandro Benetton, prima dell’uomo che le ha rubato il cuore, Luca Barbato. Il primo incontro tra i due risale ai primi anni Duemila quando si trovavano entrambi a Roma, per poi ritrovarsi a distanza di pochi mesi, quando era scoccato il colpo di fulmine: “ Proprio il primissimo sguardo, eravamo a Roma, uscendo da un locale notturno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Luca Barbato, il marito di Samantha De Grenet e padre del figlio Brando

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