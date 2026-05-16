Sam Raimi dirigerà Magic per Lionsgate un adattamento teatrale

Sam Raimi, noto regista di horror, sta lavorando a un nuovo progetto. Per Lionsgate, dirigerà un adattamento teatrale intitolato “Magic”. Raimi ha già diretto film come Zombie e il più recente Send Help. La produzione di questo film è attualmente in corso. Non sono stati forniti dettagli sulla data di uscita o sul cast coinvolto. La notizia è stata annunciata ufficialmente dalla casa di produzione.

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