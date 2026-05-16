Sam Raimi dirigerà Magic per Lionsgate un adattamento teatrale
Sam Raimi, noto regista di horror, sta lavorando a un nuovo progetto. Per Lionsgate, dirigerà un adattamento teatrale intitolato “Magic”. Raimi ha già diretto film come Zombie e il più recente Send Help. La produzione di questo film è attualmente in corso. Non sono stati forniti dettagli sulla data di uscita o sul cast coinvolto. La notizia è stata annunciata ufficialmente dalla casa di produzione.
Il maestro dell’horror sta tornando. Sam Raimi, regista di Zombie e del recentissimo Send Help, è a lavoro su un nuovo lungometraggio. Si tratta dell’adattamento del romanzo di William Goldman. Il titolo è Magic, e oggi abbiamo molti dettagli in merito. Un nuovo pezzo della filmografia Raimi. Lionsgate ha scelto Sam Raimi per dirigere Magic, un adattamento moderno del romanzo di William Goldman, da cui è stato tratto il film del 1978 diretto da Richard Attenborough e interpretato da Anthony Hopkins. Quest’ultimo vestiva i panni di un ventriloquo che si ritrova controllato dal suo burattino malvagio proprio quando ha l’opportunità di trovare la felicità con una storia d’amore ritrovata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Sam Raimi torna all’horror psicologico: dirigerà “Magic”, remake del cult con il pupazzo assassino
Send Help: un horror tra tensione e risate, in puro stile Sam Raimi – RecensioneLinda Liddle lavora da sette, lunghi, anni nel reparto strategia e pianificazione di una società di consulenza aziendale.
Sam Raimi dirigerà 'Magic' per Lionsgate; l'originale di William Goldman con Anthony Hopkins reddit
Sam Raimi dirigerà un remake di MagicIl regista di Evil Dead ha ufficialmente firmato per dirigere il remake di Lionsgate di Magic, il film horror psicologico cult su un ventriloquo disturbato e il suo inquietante manichino. gamereactor.it
Sam Raimi torna all’horror psicologico: dirigerà Magic, remake del cult con il pupazzo assassinoSam Raimi ha scelto il suo prossimo film: dirigerà Magic per Lionsgate, remake del cult horror del 1978 basato sul romanzo di William Goldman. universalmovies.it