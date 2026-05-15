Linda Liddle lavora da sette, lunghi, anni nel reparto strategia e pianificazione di una società di consulenza aziendale. È talmente efficiente quanto invisibile a colleghi e superiori, anche se il capo dell’azienda, poco prima di morire, le aveva promesso la vicepresidenza per via del suo lavoro sempre preciso ed encomiabile. Peccato che Bradley Preston, il subentrante figlio del compianto presidente, decida di cambiare le carte in tavole e assegnare l’ambito incarico a un collega arrogante col quale ha un rapporto di amicizia. In Send Help a Linda viene concessa una chance per dimostrare ulteriormente il suo valore prima di essere “scaricata” definitivamente dalla compagnia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Send Help: un horror tra tensione e risate, in puro stile Sam Raimi – Recensione

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