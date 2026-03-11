I dottori Salzano e Tirone praticano implantologia a Cuneo, affrontando casi di pazienti con problemi cardiaci. La loro attività si concentra su interventi di chirurgia implantare, un settore che ha visto un aumento di richiesta legato alla maggiore longevità delle persone. La loro competenza si unisce a una particolare attenzione alla responsabilità sociale, considerando le esigenze specifiche di ogni paziente.

Cuneo - L'evoluzione della medicina e l'allungamento dell'aspettativa di vita hanno modificato in profondità il profilo dei pazienti che si rivolgono agli studi odontoiatrici per interventi di chirurgia implantare. Le patologie cardiovascolari rappresentano oggi la condizione sistemica più diffusa nella popolazione adulta e anziana, e la loro presenza impone un livello di attenzione superiore nella pianificazione terapeutica. È su questo terreno che la Clinica Salzano e Tirone ha costruito negli anni un modello clinico strutturato per la gestione dei casi complessi, diventando un punto di riferimento nella chirurgia implantare ad alta specializzazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Implantologia per cardiopatici, l'approccio dei dottori Salzano e Tirone tra eccellenza clinica e responsabilità sociale

