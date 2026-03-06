Nuove Acque ha annunciato un investimento di 300 mila euro per il bonus sociale, destinato alle famiglie fragili. La somma, messa a disposizione con risorse proprie, coprirà le spese idriche nel 2025. Rispetto agli anni scorsi, l’ammontare dedicato alle misure di sostegno è stato triplicato. La decisione riguarda le famiglie che si trovano in condizioni di vulnerabilità economica.

AREZZO Nuove misure straordinarie a sostegno delle famiglie più fragili: Nuove Acque ha deciso di destinare 300mila euro di risorse proprie per compensare la spesa idrica del 2025, triplicando l’impegno economico rispetto agli anni precedenti. Un intervento che si affianca al Bonus Sociale Idrico nazionale previsto da Arera e al Bonus Idrico Integrativo Regionale, portando il totale dei contributi "welfare" per il servizio idrico integrato nel 2026 a superare quota 1,6 milioni di euro. L’obiettivo è sostenere le famiglie economicamente svantaggiate e quelle numerose. "Nuove Acque è da sempre attenta al territorio non solo in termini di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuove Acque triplica il bonus sociale. Pronti 300mila euro per le famiglie fragili

Nuove Acque stanzia un milione e mezzo di euro per le famiglie in difficoltàNuove Acque ha adottato misure straordinarie di sostegno agli utenti per compensare la spesa idrica del 2025, erogate con risorse proprie pari a...

Decreto bollette, le misure e i bonus contro i rincari: 115 euro di sconto extra alle famiglie fragiliRoma – Il governo, dopo giorni di estenuanti ridefinizioni e trattative interne e non solo, vara il decreto Bollette e lo presenta come una delle...

Una raccolta di contenuti su Nuove Acque.

Argomenti discussi: Nuove Acque triplica il bonus sociale. Pronti 300mila euro per le famiglie fragili.

Nuove Acque: bonus idrici per sostenere le famiglie in difficoltàNuove Acque rafforza il sostegno alle famiglie economicamente svantaggiate con bonus idrici triplicati: oltre 300mila euro aggiuntivi ... sienafree.it

Nuove Acque stanzia un milione e mezzo di euro per le famiglie in difficoltàOltre al bonus sociale idrico e al bonus integrativo regionale, passa da 100mila a 300mila euro l’erogazione di Nuove Acque. I bonus saranno accreditati direttamente in bolletta ... arezzonotizie.it