Oggi a Modena si è verificato un episodio che ha suscitato molte reazioni da parte delle autorità politiche. Un individuo è stato coinvolto in un fatto ritenuto grave, e le dichiarazioni dei rappresentanti politici sono arrivate in risposta all'accaduto. Il leader di una delle principali forze politiche ha definito l'evento come un atto criminale di seconda generazione, mentre un'altra figura ha commentato la vicenda come un fatto gravissimo. La vicenda ha acceso un confronto tra le diverse posizioni politiche presenti nel territorio.

L'episodio avvenuto oggi pomeriggio a Modena ha provocato una inevitabile serie di reazioni politiche. Meloni: "Fatto gravissimo, il responsabile risponsa fino in fondo delle sue azioni" «Quanto accaduto oggi a Modena, dove un uomo ha investito diversi pedoni e poi avrebbe accoltellato un passante, è gravissimo». Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni. «Esprimo la mia vicinanza alle persone ferite e alle loro famiglie. Rivolgo anche un ringraziamento ai cittadini che con coraggio sono intervenuti per fermare il responsabile e alle Forze dell’ordine per il loro intervento - aggiunge la presidente del Consiglio -. Ho sentito il Sindaco e resto in costante contatto con le autorità per seguire l’evolversi della vicenda. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Salvini: "A Modena un criminale di seconda generazione, un delitto infame". Meloni: "Fatto gravissimo"

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