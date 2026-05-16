Un uomo di 31 anni, di origine marocchina e residente in provincia di Modena, è stato fermato dalla polizia dopo aver investito alcuni passanti in città. L’individuo è stato portato in questura per gli accertamenti del caso. La vicenda ha suscitato diverse reazioni, con alcune figure politiche che hanno commentato l’episodio definendolo un atto criminale di seconda generazione. La polizia sta proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

AGI - Il giovane fermato dalla polizia e portato in q estura per aver investito alcuni passanti a Modena, a quanto si apprende, ha 31 anni ed è un italiano di origine marocchina residente in provincia di Modena. È stato bloccato da una volante della Polizia dopo essere sceso dall'auto con in mano un coltello, cercando di fuggire facendosi largo tra i passanti. Secondo quanto si apprende l'uomo sarebbe incensurato. Al momento si trova in questura per l' interrogatorio necessario a far luce sull' accaduto. Salvini: criminale di 'seconda generazione'. "Salim El Koudri. Questo il nome del criminale 'di seconda generazione' che oggi a Modena ha falciato, con la sua auto a folle velocità, dei passanti innocenti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Chi è l'attentatore di Modena. Salvini: criminale 'di seconda generazione'

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